Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etti. Altılı Masa'da yer alan partilere tepki gösteren Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullandı.