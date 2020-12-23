Gündem Canan Kaftancıoğlunun kaçak tadilat yaptırdığı CHP il binası mühürlendi
İSTANBUL

​Canan Kaftancıoğlu'nun kaçak tadilat yaptırdığı CHP il binası mühürlendi

Canan Kaftancıoğlu'nun kaçak tadilat yaptırdığı CHP il binası mühürlendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de kiraladığı il binasında ruhsatsız tadilat yapıldığının tespit edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün aldığı kararla binayı mühürledi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Binası mühürlendi.
CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Binası mühürlendi.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu'nun Sarıyer’deki il binasında kaçak tadilat yaptırmasıyla ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Binası.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi’nde 7752 ada 2 no’lu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır.

Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir.

Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü"

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