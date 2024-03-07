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Çankaya’da meclis üyeliği kaldı

Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimleri yerel seçimlerde aday göstermeyen CHP yönetimi, ilçe belediyelerinin meclis üyeliklerinde aynı uygulamayı yapmadı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:03 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hüseyin Can Güner.
Hüseyin Can Güner.

Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi tepkiye rağmen Çankaya’da aday gösterdiği Hüseyin Can Güner'in belediye meclisi üyeliği için kendisine ayrılan beş kişilik kontenjan listesi Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden belirlendi. CHP Genel Merkezi tarafından hazırlandığı öğrenilen listedeki Emre Doğan, Anıl Çetin, Fevzi Gümüş, Ertuğrul Cem Cihan'ın Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin sadece ilçe belediye meclis üyelikleri için aday gösterilmesi kulislerde “Kılıçdaroğlu’na kala kala Çankaya’da meclis üyeliği kaldı” yorumlarına sebep oldu.



#Hüseyin Can Güner
#Siyaset
#CHP
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