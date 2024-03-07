Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi tepkiye rağmen Çankaya’da aday gösterdiği Hüseyin Can Güner'in belediye meclisi üyeliği için kendisine ayrılan beş kişilik kontenjan listesi Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden belirlendi. CHP Genel Merkezi tarafından hazırlandığı öğrenilen listedeki Emre Doğan, Anıl Çetin, Fevzi Gümüş, Ertuğrul Cem Cihan'ın Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin sadece ilçe belediye meclis üyelikleri için aday gösterilmesi kulislerde “Kılıçdaroğlu’na kala kala Çankaya’da meclis üyeliği kaldı” yorumlarına sebep oldu.