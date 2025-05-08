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Çankırı’nın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Çankırı’nın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hac yolcusu vatandaşlar dualar eşliğinde otobüslere bindirdi.
Hac yolcusu vatandaşlar dualar eşliğinde otobüslere bindirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kutsal topraklara giden 164 hac yolcusunu uğurladı. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yapılan uğurlamaya katılan aileler ve Başkan Esen, hac yolcusu vatandaşları dualar eşliğinde otobüslere bindirdi. Çankırı Belediyesi, uğurlama için terminale ikram çeşmesi kurdu. Hac yolcularına ve ailelerine sıcak çorba ikramı yapıldı. Kutsal bir yolculuğa çıkan tüm vatandaşların sağ salim geri dönmeleri temennisinde bulunan Esen, “Allah, umreye gitmeyi nasip ettiği gibi hacı olmayı da nasip etti birçok vatandaşımıza. Yüce Rabbim, kutsal topraklarda o maneviyatı yaşamak ve dini görevini yerine getirmek isteyen herkese oralara gidebilmeyi kısmet eylesin” dedi.


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