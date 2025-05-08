Meram’ın yolları genişliyor yeşil alanları çoğalıyor

Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye tarafından yapımı sürdürülen Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kavuş, Yeni Larende Caddesi diye bilinen Furgandede Caddesi’nden başlayıp Hacıfettah Mezarlığı’na kadar olan yolun etrafındaki binaların kamulaştırmasını tamamladıktan sonra yol genişletme çalışmalarının da tamamlandığını hatırlattı. Bölgede iki önemli adımın daha atıldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, “Birinci adım; Gemalmaz Camii’nin hayırseverlerin desteğiyle yolun karşısına taşınmasıydı. Bu tamamlandı. Camimiz yeni yerinde hizmet veriyor. İkinci adım da Konya’nın en büyük Ağız ve Diş Hastanesi. Kısa süre içinde hizmete girecek” dedi.