Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meram’ın yolları genişliyor yeşil alanları çoğalıyor

Meram’ın yolları genişliyor yeşil alanları çoğalıyor

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye tarafından yapımı sürdürülen Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kavuş, Yeni Larende Caddesi diye bilinen Furgandede Caddesi’nden başlayıp Hacıfettah Mezarlığı’na kadar olan yolun etrafındaki binaların kamulaştırmasını tamamladıktan sonra yol genişletme çalışmalarının da tamamlandığını hatırlattı. Bölgede iki önemli adımın daha atıldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, “Birinci adım; Gemalmaz Camii’nin hayırseverlerin desteğiyle yolun karşısına taşınmasıydı. Bu tamamlandı. Camimiz yeni yerinde hizmet veriyor. İkinci adım da Konya’nın en büyük Ağız ve Diş Hastanesi. Kısa süre içinde hizmete girecek” dedi.


#Konya
#Meram
#yol
#yeşil alan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2025? Inter-PSG final maçı tarihi