6. Akıl ve Zeka Oyunları'nda heyecan dolu mücadele

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları’nın altıncısı yapıldı. Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmanın il finaline katılan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Akıl ve Zeka Oyunları ile çocukların eğlenerek öğrenme imkanı elde ettiğini belirterek, “Çocuklarımızın kendilerini daha iyi tanımaları ve geleceğe dönük daha planlı adımlar atabilmeleri noktasında bu yarışma büyük bir anlam ifade ediyor. İl birincilerimizi ve tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.