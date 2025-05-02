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6. Akıl ve Zeka Oyunları'nda heyecan dolu mücadele

6. Akıl ve Zeka Oyunları'nda heyecan dolu mücadele

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları’nın altıncısı yapıldı. Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmanın il finaline katılan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Akıl ve Zeka Oyunları ile çocukların eğlenerek öğrenme imkanı elde ettiğini belirterek, “Çocuklarımızın kendilerini daha iyi tanımaları ve geleceğe dönük daha planlı adımlar atabilmeleri noktasında bu yarışma büyük bir anlam ifade ediyor. İl birincilerimizi ve tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.


HERKES GÖNLÜMÜZDE ŞAMPİYON

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarışmada emek veren tüm yarışmacıları tebrik ederek, öğretmenlere ve velilere de teşekkür etti. Kılca, yarışmanın kaybedeninin olmadığını ifade ederek, “Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Geçen yıl Konya’mız Türkiye birincisi oldu, inşallah bu yıl da Kars’ta düzenlenecek programda yine Konya’mızın Türkiye’de ses getireceğine inanıyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.


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