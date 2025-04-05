Konya tanıtım merkezleri bayramda ilgi odağı oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler ve tanıtım merkezleri, Ramazan Bayramı tatilinde de misafirlerin gözde mekanları oldu. Konya’nın, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel dokusuyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizin tarihini ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu kıymetli tesisler, hem Konyalı hemşehrilerimizin ve hem de yabancı misafirlerimizin büyük ilgisini çekiyor. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı tatili boyunca da müzelerimizde oluşan yoğunluk yaptığımız çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Ben müzelerimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.