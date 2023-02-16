Canla başla: Depremin 10’uncu gününde beş kişi enkazdan sağ çıktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı 35 bini aştı. Birçok binanın enkazında kurtarma çalışmaları tamamlanırken, çalışmaların sürdüğü enkazlardan ise üzerinden günler geçmesine rağmen iyi haberler de geliyor. Sevindiren haber 212’nci saatte Adıyaman’dan geldi. 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ kurtarıldı. Büyük yıkımın üstünden 10 gün geçerken dün de Kahramanmaraş ve Hatay’da 5 kişi enkazdan sağ çıktı. Melike İmamoğlu 222, Cemile Kekeç 227, yabancı uyruklu bir kadınla 2 çocuğu da 228 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

10 GÜN SONRA KURTULUŞ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi’nde yıkılan Özdemirler Apartmanı’nın enkazında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine zamanla yarış başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, madenciler, insani yardım ve yabancı arama kurtarma ekipleri seferber oldu. 10 gün enkaz altında kalan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’na önce UMKE ekiplerince damar yolu açılıp serum takıldı. Depremden 222 saat sonra mahsur kaldığı yerden çıkarılan kadın hastaneye sevk edildi.

222’NCİ SAATTE İMDAT

İmamoğlu’nu canlı olarak kurtaran ekipteki İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Hasan Kılınç şunları anlattı: “Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Naaşları teslim etmek için oradaydık. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı. Bir boşluk oluştu. Eğilip kimse var mı diye bakarken ‘İmdat’ diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Adının Melike olduğunu söyledi, eli sıcaktı, ayaklarından tuttuk, hissediyordu. Aradığımız kişiydi, sağlamdı. Sağ salim çıkarttık Melike ablayı. Tarif edilemez bir şey. Rabbim’e şükürler olsun.”

Ela

228 saat sonra çocuklarıyla çıktı

Hatay Antakya’da bir enkazda depremin 10’uncu günü yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğuna ulaşıldı. Oymak Sokak’ta yıkılan Uğur Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüten ekipler, isminin Ela olduğu öğrenilen anne ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet’i depremin 228’inci saatinde enkazdan sağ çıkarttı.

Meysam

Çocuklarıyla birlikte 10 gündür enkaz altında olan kadının kendisini kurtaran ekibe ilk sorusu “Hangi gündeyiz?” oldu. Bitkin oldukları görülen çocuklar, anneleriyle birlikte ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

Ali Bağdet

74 YAŞINDA SAĞ ÇIKTI

Depremin 227’nci saatinde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinden bir müjde daha geldi. Kastamonu AFAD, Sakarya Arama Kurtarma ve Sakarya İtfaiyesi ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi’nde yıkılan 6 katlı Kalkan Apartmanı’nın enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç’i sağ çıkarttı. Ekipler yaşlı kadınla temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Ekipten biri “Onuncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah” diye ağladı. Enkazdan çıkarılan yaşlı kadın, iş makinesinin kepçesiyle ambulansa taşındı. Depremden tam 227 saat sonra kurtarılan Kekeç tedavi altında.

Melike İmamoğlu

Kaybettiği kızını sayıklıyor

Melike İmamoğlu aynı binanın enkazında eşi ve kızını kaybetti. Depremin 10’uncu gününde 222 saat sonra kurtarılan İmamoğlu önce Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, ardından ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi. Sağlık görevlilerinin su istediğini zannettiği kadının, depremde kaybettiği kızı Sıla’yı sayıkladığı öğrenildi. İmamoğlu’nun ablası Nilgün Kalay, “Konuştuk, kızını sordu. Su istiyor zannetmişler. ‘Sılam’ demiş, ‘Sılam nasıl?’ demiş” diye konuştu.



