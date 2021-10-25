Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de

Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza atmış; kendilerini sömürge valisi gibi görerek, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın ‘derhal’ serbest bırakılmasını istemişti.

ELÇİLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu gelişmenin ardından, "Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" diyerek elçilere sahip çıkmıştı.

Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana! REKLAM October 23, 2021

SIRAYLA GERİ ADIM ATTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklaması sonrası, gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildiği anlarda büyükelçilikler birer birer geri adım attı.

pic.twitter.com/mySQMTUKnz — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 25, 2021

"DİPLOMATİK KURALLARA UYACAĞIZ"

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Açıklamada yer alan maddeler, diplomatlara bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Mavi Vatan, S-400 açıklamalarıyla Türkiye’nin dış politikalarını eleştiren açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, bildirici büyükelçilerin geri adımı sonrası ne diyeceği merak konusu.

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ÜNAL ÇEVİKÖZ'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişme sonrası bir tweet atan Çeviköz, "On Büyükelçinin 'persona non grata2 ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmakla gurur duyuyorum." dedi.

VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41. MADDESİ

Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına helal gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir. Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden devletin dışişleri bakanlığı veya mutabık kalınacak başka bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür. Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

DÜNYA Büyükelçiliklerden geri adım: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacağız