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POLİTİKA

Çarklar yeniden tam güç dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın üçüncü en büyüğü olan Yusufeli Barajı’nın 3 milyonuncu beton döküm törenine video konferansla katıldı. Salgına rağmen Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne ara vermediğini belirten Erdoğan, “Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni’nde konuştu. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturduklarını belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz.

KUTLU YÜRÜYÜŞE ARA VERMEDİK

Çanakkale’de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP’ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı’nı tamamlamak da bize nasip oldu. Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı hizmete sunduk. Dün Ankara’da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı’ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

HAYAT HIZLA NORMALLEŞİYOR

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için cumartesi, pazar günlerini kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik. Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık. Ama maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var.

HEDEFE DÜNDEN DAHA YAKINIZ

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız. Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Bizim büyüklüğümüz nüfusumuzun çokluğundan, ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden, şehirlerimizin şatafatından ibaret değildir ve olmayacaktır. Türkiye sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti, hizmet alt yapısı yanında asıl insani duruşu ile büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir. En önemli gücümüz olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece Allah’ın izni ile bizi yolumuzdan alı koyacak hiçbir engel görmüyoruz.

Ekonomiye yılda 1,5 milyar TL katkı

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi olduğunu söyleyen Erdoğan, 18 yılda 585 yeni baraj inşa ettiklerini belirtti. AK Parti döneminde 576 hidroelektrik santralini ülkeye kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, “Böylece Türkiye’nin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayta geçirdik. Ülkemizin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. Bugün de bir başka iftihar projesi Yusufeli Barajı’nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz. Barajımız toplamda 275 metreyi bulacak yüksekliği ile 100 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi’ni taşkınlardan koruyacaktır. Proje 7 yılda kendini finanse edecek, böyle bir özelliği de var. Barajla birlikte, yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli İlçemiz inşa edildi. Burada adeta yepyeni hayat alanı kuruluyor. Kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide ve dev bir eser. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması, bunu Türk firmalarının, Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin yapmış olması bizim ayrı bir övünç kaynağıdır” dedi.

11 bin kişiye istihdam sağlayacak

Törene baraj inşaatından katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu proje; sizin liderliğinizde gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlardan sadece birisidir. Yusufeli Barajı ve HES; gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan, dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye’nin ise en yüksek barajı olacak. 2021 yılının 4. ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde, 558 megawatt kurulu güç ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES’in devreye alınmasıyla birlikte, ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar m3 olan barajda biriktirilecek su; İzmir’in 6 yılda tükettiği suya eşittir” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisi sayesinde 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacağını söyledi. Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağına işaret etti.

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