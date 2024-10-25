Casuslukta taşeron dönemi

Yetkililer, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde bu tip cezaların uygulandığını kaydetti. Yeni tip casusluk yöntemleri arasında, tehdit, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişinin huzur ve sükûnunu bozma gibi fillerin de kullanıldığı aktarıldı. Yetkililer, Türk Ceza Kanunu’nda her biri düzenlenen bu suçlara altı ay, bir yıl, iki yıl gibi hapis cezaları öngörüldüğü için yeni tip casus faaliyetleri için bu filleri casusluk kapsamında işleyenlere yönelik cezaların 3 ila 7 yıla yükseltildiğini, bu şekilde caydırıcılığının artırıldığını söyledi.