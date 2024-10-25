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Casuslukta taşeron dönemi

Casuslukta taşeron dönemi

Uğur Duyan
04:0025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni nesil casusluk suçlarını ve etki ajanlığını düzenleyen kanun teklifi önceki gün Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçti. Yeni tip casusluk konusunda komisyona bilgi veren yetkililer, istihbarat teşkilatlarının özel sektör ve sivil şahısları da amaçları doğrultusunda kullanabildiğine dikkat çekti. Yetkililer, yabancı istihbarat teşkilatlarının Türkiye topraklarında taşeron yapılanmalara başvurarak, tehdit, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlara bulaştığını ifade etti.


CAYDIRICILIĞI ARTIRILDI

Yetkililer, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde bu tip cezaların uygulandığını kaydetti. Yeni tip casusluk yöntemleri arasında, tehdit, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişinin huzur ve sükûnunu bozma gibi fillerin de kullanıldığı aktarıldı. Yetkililer, Türk Ceza Kanunu’nda her biri düzenlenen bu suçlara altı ay, bir yıl, iki yıl gibi hapis cezaları öngörüldüğü için yeni tip casus faaliyetleri için bu filleri casusluk kapsamında işleyenlere yönelik cezaların 3 ila 7 yıla yükseltildiğini, bu şekilde caydırıcılığının artırıldığını söyledi.



#casus
#suç
#Meclis Adalet Komisyonu

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