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Çatalca Sahili'nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

İstanbul Çatalca Sahili'nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski bulundu. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

15:33 - 25/07/2024 Perşembe
IHA
Kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.
Kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti.


Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski'nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili'ne ulaştığı düşünülüyor.

Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.


Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü.


#Çatalca
#Ukrayna
#patlayıcı madde
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