Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü: Sınır kapıları yardıma açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’yı ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bakanlıkta bir araya geldi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail ile olan ikili ilişkiler ve Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ele alındı. Çavuşoğlu, İsrail’e deprem felaketinin hemen ardından verdiği destekler için teşekkür ederek, “Kendisi yaşadığımız depremden sonra ülkemize İsrail devletinin, halkının dayanışmasını göstermek için bu ziyareti gerçekleştiriyor. İsrail’in deprem felaketinden sonra bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ilk destek gönderen ülkelerden biri, İsrail oldu; arama-kurtarma ve sağlık ekibi, hemen ülkemize geldi” dedi.