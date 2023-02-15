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Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü: Sınır kapıları yardıma açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'den yeni göç dalgası iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kapılar tek yönlüdür. Yani insani yardım amaçlıdır. Suriyeliler, cenazelerini defnetmek ve taziye için sınırdan ülkelerine geçiyor" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:01 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen’le basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen’le basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’yı ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bakanlıkta bir araya geldi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail ile olan ikili ilişkiler ve Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ele alındı. Çavuşoğlu, İsrail’e deprem felaketinin hemen ardından verdiği destekler için teşekkür ederek, “Kendisi yaşadığımız depremden sonra ülkemize İsrail devletinin, halkının dayanışmasını göstermek için bu ziyareti gerçekleştiriyor. İsrail’in deprem felaketinden sonra bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ilk destek gönderen ülkelerden biri, İsrail oldu; arama-kurtarma ve sağlık ekibi, hemen ülkemize geldi” dedi.

Çavuşoğlu, görüşmede Filistin’le ilgili konuların da ele alındığını belirterek, “Filistin konusundaki tırmanışların sona ermesine yönelik beklentilerimizi bugün paylaştık. İki devletli çözüme zarar verecek adımlardan kaçınılmasını vurguladık. Ramazan ayı yaklaşıyor, gerilimin tırmanmamasını vurguladık” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, “Bu olaydan etkilenen herkese desteğimizi vereceğiz. İsrail, Türkiye’nin yanındadır” dedi.



#Deprem
#İsrail
#Cohen
#Mevlüt Çavuşoğlu
2 saat önce
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Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü: Sınır kapıları yardıma açıldı
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