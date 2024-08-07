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Çelik'ten Türkiye'nin Lahey hamlesi ile ilgili açıklama: Çağdaş nazilerin vahşetine karşı güçlü bir adım

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sundu. Dava dosyasının UAD'ye sunulmasının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adım" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
17:11 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:13 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

Güney Afrika'nın aralık ayında Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olan ülkeler arasına Türkiye de katıldı.


Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için Türkiye resmen bildirimde bulundu.


Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.



Çelik'in açıklaması şöyle;

Türkiye, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak üzere başvurusunu yaptı. Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz.



#Ömer Çelik
#Lahey
#Gazze
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