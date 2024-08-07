Çelik'ten Türkiye'nin Lahey hamlesi ile ilgili açıklama: Çağdaş nazilerin vahşetine karşı güçlü bir adım

Ömer Çelik
Güney Afrika'nın aralık ayında Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olan ülkeler arasına Türkiye de katıldı.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için Türkiye resmen bildirimde bulundu.
Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.
Çelik'in açıklaması şöyle;
Türkiye, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak üzere başvurusunu yaptı. Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz.
#Ömer Çelik
#Lahey
#Gazze
13 dakika önce