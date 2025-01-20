CELSE 361 bin kez indirildi

Adalet Bakanlığı, avukatların duruşma tarih ile saatlerini anlık takip edebilmeleri ve yargı hizmetlerine daha hızlı erişin sağlamaları için Mobil Avukat Bilgi Sistemi’ni (CELSE) devreye aldı. Avukatların ücretsiz yararlandıkları CELSE mobil uygulamasından vekili oldukları dosyaların dosya kapak bilgileri ve dosyada yer alan evrakı görüntüleyebilme, dosya safahatına ilişkin anlık bildirimlere ulaşılabilme, mobil uygulama üzerinden dosyalara mazeret bildirebilme, e-Duruşma talebi gönderilebilme gibi işlemler kolaylıkla yapılıyor. CELSE’nin 2024 yılında yükleme sayısı 47 bin 154'e ulaşırken, uygulamanın başladığı 2018'den bu yana da indirme sayısı 361 bin 408 oldu.