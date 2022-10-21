Cemevi düzenlemesi Meclis’te

AK Parti, 23 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini tamamladı. Torba yasa teklifi, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını öngörüyor. Teklif, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının da indirimli veya ücretsiz olarak belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından karşılanmasını içeriyor.

Düzenlemeye göre cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarının sağlanabilmesi için İmar Kanununa ek madde geliyor. Böylece cemevlerinin imar planları da çözüme kavuşturulmuş olacak. Teklif, belediyelerin cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerine de katkı sağlamasını ve imar planları düzenlenirken cemevlerinin de yer ayrılmasını öneriyor.

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