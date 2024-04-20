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Cemevleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

11:42 - 20/04/2024 Cumartesi
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Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği
Resmi Gazete
'de yayınlandı.

Yönetmelikle birlikte, Alevilerin ve Bektaşilerin cem erkanı yürüttükleri meydan adlı bölüm başta olmak üzere; kurban kesim yeri, aşevi, morg, gasilhane, görevli odası, taziye salonu ve diğer bölümlerden oluşan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından tespiti yapılan cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.


Diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaç tefriki yapılacak


Cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaç tefriki yapılmak suretiyle ayrılması zorunlu olacak. Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolü cemevinin unsurları dikkate alınarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün teknik personeli tarafından yapılacak.


Yönetmelikte aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği İl Kültür Turizm Müdürlüğünce cemevine bildirilecek.


Ticari bölümlerin giderleri ödenmeyecek


Ayrıca yayımlanan yönetmelikte, aydınlatma gideri ödenen cemevlerinin İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edileceği belirtildi. Yönetmelikte, Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderlerinin Bakanlık bütçesinden ödenmeyeceği de ifade edildi.



#Cemevi
#ekonomi
#Resmi Gazete
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