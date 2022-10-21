Cemevleri yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 23 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

Teklifle, belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yapabilecekler.

Düzenleme, imar kanununa bir madde eklenmesini de öngörüyor. O madde ile imar planları yapılırken, Cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınıyor.

Teklifte limanlarla ilgili de önemli bir düzenleme var. Limanların işletmesinin aralıksız devamının sağlanması ve yatırımların zamanında yapılması amacıyla sözleşme sürelerinin 49 yıllığına kadar uzatılması öngörülüyor.

23 maddelik teklife göre ayrıca, Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak. Komitede, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı da yer alacak. Teklifin, bütçe görüşmelerinin ardından komisyonda ele alınması bekleniyor.

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GÜNDEM Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu