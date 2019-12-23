Gündem Ceren Özdemirin katili zanlısı Özgür Arduçun yargılanmasına başlandı
VAN

Ceren Özdemir'in katili zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı

Ceren Özdemir'in katili zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını söyledi.

Haber Merkezi AA İHA
Ceren'in katili Van'da cezavinde bulunuyor.
Ceren'in katili Van'da cezavinde bulunuyor.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 yaşındaki Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer, ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, birçok ilden baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de duruşmayı izledi.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:

  • "Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dk iyi oluyorum 19 dk kötü oluyorum. Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım."

SEGBİS aracılığıyla bağlanıyor

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç, duruşma salonuna Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıyor.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu da duruşmaya dahil edildi. Katılımcılar duruşmayı buradan görüntülü takip ediyor.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.

Bu arada, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

Ordu ve çevre illerden gelen kadın platformu üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcıların ellerinde Ceren'in fotoğrafıyla dövizler yer aldı.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran ifadeler: Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran ifadeler: Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Öte yandan katil zanlısı Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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