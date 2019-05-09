Çeviköz gerçek hesap sandı Çipras'ı beğendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da 31 Mart'ta düzenlenen seçimleri iptal etmesi ve 23 Haziran'da İstanbulluları yeniden sandığa davet etmesinin ardından siyaset kulisleri yeniden hızlandı.

Bu süreçte özellikle batılı ülkelerden ve batı medyasından destek mesajları alan CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye tehditkar bir üslupla eleştiren isimlerin de aynı noktada buluştuğu bir isim oldu.

Emekli Büyükelçi sahte hesabı gerçek sandı

YSK'nın kararının ardından, Türkiye düşmanı çevrelerin de katıldığı bir kampanya kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' yazarak paylaşımlarda bulunan hesaplardan biri de Yunanistan Başbakanı Çipras'ın adını kullanan sahte bir hesap oldu.

Mesajında Yunanca 'her şey çok güzel olacak' yazan parodi hesabın paylaşımını ilk beğenen isimlerden biri de emekli büyükelçi, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ünal Çeviköz oldu.

Çeviköz'ün beğendiği mesaj, ülkemizde milletvekilliği yapan ve daha önce büyükelçi görevinde bulunmuş isimlerin dahi yurt dışından Türkiye aleyhinde yürütülen algı çalışmalarının ne denli olumlu karşılandığını gözler önüne serdi.