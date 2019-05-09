Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çeviköz gerçek hesap sandı Çiprası beğendi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

CHP Başkan Yardımcısı Çipras sandığı hesabın mesajını beğendi - Ünal Çeviköz ve Çipras

Çeviköz gerçek hesap sandı Çipras'ı beğendi

YSK'nın seçiminin ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na ABD, AB ülkeleri, 'demokrasi' perdesi altında Türkiye'yi tehdit mesajları gönderen batılı kurum ve kuruluşlarından destek gelmeye devam ediyor. Batılı isimler bu destek kapsamında kendi hesaplarından 'Her şey çok güzel olacak' mesajını paylaşıyor. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ünal Çeviköz de Yunan Başbakanı Çipras'a ait olduğunu sandığı bir hesaptan Yunanca atılan 'Her şey çok güzel olacak' mesajını beğendi. Çeviköz'ün bu yaklaşımı İmamoğlu'na destek veren isimlerin nasıl bir çatı altında birleştiğini de gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Çeviköz ve beğendiği Yunanca tweet.
Ünal Çeviköz ve beğendiği Yunanca tweet.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da 31 Mart'ta düzenlenen seçimleri iptal etmesi ve 23 Haziran'da İstanbulluları yeniden sandığa davet etmesinin ardından siyaset kulisleri yeniden hızlandı.

Bu süreçte özellikle batılı ülkelerden ve batı medyasından destek mesajları alan CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye tehditkar bir üslupla eleştiren isimlerin de aynı noktada buluştuğu bir isim oldu.

Emekli Büyükelçi sahte hesabı gerçek sandı

YSK'nın kararının ardından, Türkiye düşmanı çevrelerin de katıldığı bir kampanya kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' yazarak paylaşımlarda bulunan hesaplardan biri de Yunanistan Başbakanı Çipras'ın adını kullanan sahte bir hesap oldu.

  • Mesajında Yunanca 'her şey çok güzel olacak' yazan parodi hesabın paylaşımını ilk beğenen isimlerden biri de emekli büyükelçi, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ünal Çeviköz oldu.

Çeviköz'ün beğendiği mesaj, ülkemizde milletvekilliği yapan ve daha önce büyükelçi görevinde bulunmuş isimlerin dahi yurt dışından Türkiye aleyhinde yürütülen algı çalışmalarının ne denli olumlu karşılandığını gözler önüne serdi.

Ruşen Çakır: 23 Haziran'dan sonra işgal hızlanacak
GÜNDEM
Ruşen Çakır: 23 Haziran'dan sonra işgal hızlanacak
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.