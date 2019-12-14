Cevizin başkenti Denizli olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilmeye başlanan “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilere bu yıl hibe verilecek toplam 160 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli’nin Türkiye’de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen ceviz fidanı dağıtım töreni Tavas ilçesinde yapıldı.

Programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ve Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya’nın ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin sanayide, turizmde, tarımda üreten bir şehir olduğunu belirterek destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

‘ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ’

Cevizin ithal edilen bir ürün olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: “Bugün, Tavas, Kale ve Beyağaç’ta dikilecek olan 160 bin ceviz fidanımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu ürünler hem çiftçimize hem de ülke ekonomimize büyük destekler sağlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyüyen ve üreten Denizli’yi hep birlikte cevizin başkenti yapacağız.”

REKLAM

‘ARAZİ VE İKLİM UYGUN’

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli’nin her konuda olduğu gibi fidan dağıtımı konusunda da öncü bir şehir olduğunu belirterek, “Allah gayretlerimizi artırsın bereketli kılsın. Fidanlarımız inşallah toprakla kavuşacak. Bu proje Denizli’yi inşallah önümüzdeki senelerde ceviz üretiminde Türkiye çapında birinci yapacak” dedi. Türkiye’nin ceviz üretiminde dünyada 4. olduğunu ifade eden Karahan, “Türkiye’nin ilk ikiye girecek potansiyeli var. Hep birlikte bunu kovalayacağız. Arazilerimiz de uygun, iklimimiz de buna uygun” diye konuştu. Konuşmanın ardından üreticilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Hedef üretimde Türkiye'de ilk sırada olmak

2017 yılında başlayan Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi'nin 2 yılda büyük mesafe katettiği ifade edildi. Proje başlangıcında Denizli’de 48 bin 250 dekar olan ceviz üretim alanının 2018 TÜİK verilerine göre 70 bin 066 dekara ulaşarak ülke sıralamasında alan bakımından birinci sıraya çıktığı, üretim bakımından ise 2. sıraya yükseldiği belirtildi. Proje ile 2018-19 dikim sezonunda 125 bin adet ceviz fidanının 17 ilçedeki bin 490 üreticiye dağıtıldığı, 2019-20 dikim sezonunda ise yaklaşık 160 bin fidanın dağıtılacağı belirtildi.