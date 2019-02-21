Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanı 85 konut hasar gördü
ÇANAKKALE

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Haber Merkezi AA
Deprem nedeniyle kimi yapılar yıkıldı.
Deprem nedeniyle kimi yapılar yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

AFAD açıklama yapmıştı

  • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.
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