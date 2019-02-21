Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deprem açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı: 85 konut hasar gördü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün akşam meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 12:57 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 13:03 AA