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Ceza limitlerine güncelleme

Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yapılan kanun değişikliğine dair düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 4/06/2024 منگل
Güncelleme: 02:21 - 4/06/2024 منگل
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'dan itibaren verilen kararlar bakımından kanun yollarına başvuru süreleri '2 hafta' olarak uygulanacak ve bu süreler gerekçeli kararın 'tebliğ edilmesiyle' birlikte başlayacak. İşlenen suçlar bakımından adli para cezalarında alt sınır 20 TL yerine 100 TL'ye üst sınırın ise 100 TL yerine 500 TL'ye çıktığı bildirildi. Ayrıca işlenen suçlarda ön ödemelerin bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacak. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldı.



#Adalet Bakanlığı
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#Ceza
#Ankara
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