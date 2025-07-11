Cezaevi ‘kuryesi’ Özer oldu

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Cezaevindekilerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesiyle İBB’deki haraç çetesi günden güne çözülürken, suçlamaların odağındaki şüpheliler ise buna karşı önlem alıyor. Cezaevindekileri itirafçı olmasını engellemek için baskı kurup tehdit eden Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandıktan sonra içeridekilerle teması CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Erzincan Milletvekili Turan Taşkın Özer bizzat yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu İBB şüphelilerini ziyaret eden Özer’in koltuğunun altında taşıdığı büyük boy defter dikkat çekti. Görüşmelerinde bazı kişileri adeta sorguya çeken Özer’in, şüphelilerin verdiği cevapları “Ekrem Başkan bizzat okuyacak” diyerek defterine not ettiği belirtildi.

İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla ilgili savcılığa önemli bilgiler vermişti. Operasyondan önce Özer’in, olası tutuklamalara karşı nasıl savunma geliştirileceği yönünde yönlendirmede bulunduğunu anlatan Soytekin, İmamoğlu’ndan bazı CHP’li vekillere nakit para aktarımının “emanetçisi” olarak da Özer’in görevlendirildiğini söylemişti. Soytekin ayrıca para kuleleriyle hafızalara kazınan CHP il binası alınması sürecinde de rolü olan Özer’in, toplanan paralara karşılık kendisinden bağış makbuzu istediğini kaydetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında milletvekili dokunulmazlığı zırhını kullanan, soruşturmaya yönelik açıklamaları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgi yaymak” ve “yargı organlarını alenen aşağılama” suçlarından hakkında re’sen soruşturma başlatılan Özer’in fezlekesi TBMM Başkanlığı’nda.