Cezasızlık algısı kırılacak

Adalet Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi, Meclis'in açılmasından sonra milletvekillerinin ilgisine sunulacak. 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan yargı reformlarının ilk bölümü seçim öncesinde TBMM'de yasalaştırılmıştı. Düzenleme ile denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı da kırılacak. Müessir filler ve hakaret suçları da dahil olmak üzere hüküm giyen herkesin çarptırıldığı ceza süresinin 5'te 4'ünü hapiste geçirmesi sağlanacak. Yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını sağlayacak.

SOYADI HAKKI

Pakette, iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı da gelecek.

TERFİ GÜNCELLENİYOR

Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları daha nesnel ölçütlerle bağlanacak. Terfi sisteminin güncellenmesi için HSK bünyesinde oluşturulan çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, hâkim ve savcıların terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

VAHİM SİLAH

Yargı paketinde yer alması beklenen ancak daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Emniyet ve Jandarma Torba Yasa Teklifine geçen vahim silah düzenlemesi de önümüzdeki aylarda Meclis'e geliyor. Taşınması ruhsat gerektiren silahların, parçalarının da ruhsat karşılığında satın alınmasını düzenleyen yasa teklifi çerçevesinde, Kalaşnikof ve türevleri gibi silahların artık parçaları da ruhsata tabi olacak.















