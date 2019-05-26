CHP ABD’de FETÖ’ye çalışıyor

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Türkiye lehine, FETÖ aleyhine propaganda yapan Ensar ve TÜRGEV Vakfı'nın ABD'de kurduğu "Türken ABD Vakfı"na yapılan bağışların kaynağını ABD Hazine Bakanlığı'na sordu. Ancak Özcan, ABD'ye milyonlarca dolar kaçıran, Türkiye aleyhtarı açıklama yapan senatörlere FETÖ'nün aktardığı paralar ve örgütün yurt dışı faaliyetleri için ise üç maymunu oynuyor.

CHP’NİN DEĞİL FETÖ’NÜN TEMSİLCİSİ

31 Mart'ta CHP-PKK ilişkisini belediye meclis üyelikleri listesini açıklayarak deşifre eden CNN Türk'ü CNN International'a şikayet eden CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, yine skandal bir başvuru ile gündemde. Özcan, ABD Hazine Bakanlığı'na yaptığı başvuruda, New York’ta 2014 yılında Ensar ve TÜRGEV tarafından ortak kurulan ve FETÖ aleyhtarı, Türkiye lehine çalışmalar yürüten Türken ABD Vakfı’na yapılan bağışların kaynağını sordu.

NEDEN MERAK ETTİ?

FETÖ, 17-25 Aralık 2013 ekonomik darbe girişiminden sonra ABD başta olmak üzere yurt dışına 20 milyar dolar kaçırdı. 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışan FETÖ, özellikle ABD'de birçok faaliyette bulunuyor. FETÖ, Türkiye aleyhinde propaganda yapan senatörlere maddi bağışta bulunuyor. Özcan'ın FETÖ'nün bağlantılarına ses çıkarmaması ve Türken Vakfı'na yapılan bağışları merak etmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

FETÖ ORGANİZASYONUNA KATILMIŞTI

Özcan'ın FETÖ bağlantıları deşifre olan eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile 7 Nisan 2015'te FETÖ'nün organizasyonuna katıldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün, ABD’de en güçlü olduğu ve merkezi diye nitelendirilen Houston’da, FETÖ'nün en büyük organizasyonlarından birisi olan Raindrop Foundation’ın (Yağmur Damlası Fonu) iftar yemeğine katılan CHP’li vekillerle birlikte katılan Özcan, FETÖ'nün önemli isimleri ile aynı masada oturmuştu. Rain Drop Foundation, FBI ile yaptığı ortak çalışmalar ve iyi ilişkileriyle tanınıyor. FBI’ın resmi sitesinde, Rain Drop Foundation ile ilgili birçok haber ve bilgi var.

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