Gündem CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti
POLİTİKA

CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti

Balıkesir'de CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi görevlerinden istifa etti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

CHP Bandırma ilçe yönetimi kurulu, 11 üyenin istifa etmesi sonucu düştü.

CHP'nin Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin ilçe yönetiminin istifa ettiği kaydedildi.

Yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İlçe yönetimi olarak, yerel seçimler sürecinde CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, belediye meclis üyelerini belirleme ve seçim çalışmalarında, belediye başkan adayı Tolga Tosun'a yaptığı baskılar sonunda gelinen noktada, sağlıklı bir çalışma ortamı kalmaması nedeniyle 11 ilçe yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür."

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