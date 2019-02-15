CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti

Spor

Devler Ligi'ne direkt katılmaya devam

Futbolda Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı ve Türkiye, ülke puanı klasmanında kritik eşik olarak kabul edilen 10. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'de bu sezon ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak takım, eleme turu oynamadan "Devler Ligi" gruplarına katılacak.