Gündem CHP çıplak semazen gösterisini savundu
POLİTİKA

CHP 'çıplak semazen' gösterisini savundu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gala gecesinde yarı çıplak bir semazenin, ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesini savundu. Gösterilen tepkinin gereksiz olduğunu savunan Öztrak, "İzmir Büyükşehir belediyemizin yaptığı bir açıklama var, 'Bu sema değil modern danstı' diyor. Bıraksınlar bu boş gündemleri" dedi.

Haber Merkezi DHA
CHP çıplak semazen gösterisini savundu
​CHP Sözcüsü Faik Öztrak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.

CHP'nin döngüsel kültürü
GÜNDEM
CHP'nin döngüsel kültürü

YENİ KÜLTÜRE İHTİYAÇ VARMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, “Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: Döngüsel Kültür” ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK'TAN GÖSTERİYE SAVUNMA

Tepki toplayan bu görüntüleri CHP Sözcüsü Faik Öztrak savundu. Düzenlediği basın toplantısında görüntülere ilişkin konuşan Öztrak, "Bir kere İzmir Büyükşehir belediyemizin yaptığı bir açıklama var, 'Bu sema değil modern danstı' diyor. Bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Bunlar milletten iyice koptular. Bıraksınlar bu boş gündemleri. Milletin derdiyle uğraşsınlar" dedi.

İzmir'de 'çıplak semazen' ney ve oyun havasıyla dans etti: CHP'li belediyeye tepki yağıyor
GÜNDEM
İzmir'de 'çıplak semazen' ney ve oyun havasıyla dans etti: CHP'li belediyeye tepki yağıyor

CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
OYNAT 00:58
CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.

Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.

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