CHP 'çıplak semazen' gösterisini savundu

Adnan Menderes’in anılmasına bile tahammülleri yok: İmamoğlu’nun tweeti altında nefret kustular

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında anılıyor. Aradan geçen onca yılda yaşanılan sayısız acı tecrübelere rağmen idamları savunmaya devam eden bir kesim hala var. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Menderes'in idamıyla ilgili tweetine gelen mesajlar bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kınama mesajına bile tahammülü olmayanlar, “Rahmetle anılacak tarafı yok”, “Ben de diyorum ki ateşin bol olsun” ve “Ben anmıyorum” gibi ifadeler kullandı.