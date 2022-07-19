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CHP Diyarbakır’a kayyum

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, zamanında kongre yapmadıkları gerekçesiyle CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Diyarbakır’a kayyum
​CHP Diyarbakır’a kayyum.

Mahkeme, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na eski il başkanı Muzaffer Değer’i, kayyum üyeliklerine de Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu’nu atadı. Kararda, kayyum yönetiminin yasal sürede kongre kararı alması istendi. Kayyum atanmasına giden süreç 16 Şubat 2020’de yapılan il kongresinde başlamıştı. Olağanüstü kongre kararı alınmamasının ardından Özel’in görevden alınması için imza toplayan delegeler tarafından dava açılmıştı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın üçüncü duruşmasında İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karar verdi.

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