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ANKARA

CHP-FETÖ dosyası açılacak: 'Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP-FETÖ İlişkisi- FETÖROMAN” isimli kırmızı kapaklı bir raporu göstererek “Bu açılacak” dedi. Soylu şöyle konuştu: “Hani ‘Yapanın yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız’ diyoruz ya... Bu bir FETÖROMAN. Ama bu gerçek bir FETÖROMAN. Yani Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP-FETÖ dosyası açılacak: Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP-FETÖ İlişkisi- FETÖROMAN” isimli kırmızı kapaklı raporu göstererek “Bu açılacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP-FETÖ ilişkisini belgeleyen bir dosya göstererek “Bu açılacak” dedi.

Soylu, TV100’de gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve mafya gruplarıyla ilgili iddiaları konusundaki soru üzerine Soylu, “Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Yani geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim” yanıtını verdi.

BU BİR FETÖROMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Süleyman Soylu'nun fotoromanı var” dediğini anımsatan Soylu, “CHP-FETÖ İlişkisi-FETÖROMAN” isimli ve kırmızı kapaklı bir raporu göstererek “Bu açılacak. Hani ‘Yapanın yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız’ diyoruz ya... Bu bir FETÖROMAN. Ama bu gerçek bir FETÖROMAN. Yani Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar. Kılıçdaroğlu, SSK'daki basiretsiz ve beceriksiz yöneticiliği ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin halini karıştırmasın” diye konuştu.

KARŞILIĞI OLACAK

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili kendisinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın bulunduğu suç duyurularından nasıl bir sonuç beklediğine ilişkin soruya Soylu, “Bir iftirayla karşı karşıyayız ve bu iftiranın sahipleri bunları ispat etmek ve kanıtlamak zorundadır. Bu iftiranın sahipleri bunları o mahkemede anlatacaklar. Yanında ne olduğu belli olmayan birisiyle çıkıp, CHP'de onun için neler söylediklerini de hepimiz biliyoruz, bir değerlendirme yapıp, devletin kurumlarını ilzam etmek, aşağılamak, iftira etmek ve onları suça bulaşmış olarak nitelendirmenin elbette ki hukuksal karşılığı olacaktır” yanıtını verdi.

DÜNE KADAR TEFECİ DİYORDUN

Soylu, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, ‘Elimizde Türkiye uyuşturucu raporu var’ diyor. Bu uyuşturucu raporunu kim hazırladı? Bu rapor bugün mü hazırlandı? Sahtekarlığın bu kadar büyük bir boyutu olamaz. Siyaset yapılır ama erdemli, ahlaklı, dürüst yapılır. Daha düne kadar ‘Tefeci’ diyordun Londra'dakilere, şimdi gidip orada kimle karşı karşıya kalıyorsun? ‘Hani biz tefecilere Türkiye'yi satıyorduk Londra'ya?’ Şimdi ne yapıyorsun? Aklı malul birisiyle karşı karşıyayız.”

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