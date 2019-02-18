Gündem CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti
POLİTİKA

CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

Gaziantep'te geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etti.

Haber Merkezi Tvnet
Melih Meriç
Melih Meriç

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetim olarak istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bir ay önce atanmıştı

Melih Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.

CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
GÜNDEM
CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
/**/
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'te çifte saldırı

İdlib'te çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 30 yaralı var.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörev alındı

İstifa etmeyincegörev alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.
8 milyar liralık bina

8 milyar liralık bina

Amerikalı dev banka satın almak için görüşüyor.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.