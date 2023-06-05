CHP geldi cemevi inşaatı durdu

Siyasi çıkar uğruna her fırsatta aleviliği ve alevileri istismar eden CHP, AK Parti’nin başlattığı ve yüzde 90’ını tamamladığı cemevini 4 yıldır bitiremedi. Küçükçekmece Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 2017’de temeli atılan ve inşaatı yüzde 90 seviyesine kadar getirilen İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi projesi, belediye 2019’da CHP yönetimine geçtikten sonra durdu. Alevilere hizmet verecek projenin geri kalan yüzde 10’luk kısmı, CHP yönetimi kaynak aktarmadığı için 4 yıldır bir türlü

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin projenin cilasını bile atamadığını söyledi. Şencan “2017’de Küçükçekmece Belediyesi AK Parti’deyken bu projeyi başlattık. Yer tahsisini yaptık. Temelini attık. 2019’a kadar da projenin yüzde 90’ını bitirdik” diye konuştu. Projenin tüm finansmanının Küçükçekmece Belediyesi’nce karşılandığı bilgisini veren Şencan şunları kaydetti: “2019’da belediye CHP’ye geçince projenin ödeneği durdu. Haliyle inşaat da durdu. Cemevi yönetimi, projenin tamamlanması için yardım gecesi bile düzenledi ancak bu da yeterli olmadı.”