CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın geçmişteki sözleri gündemde: Kemalizm dışlayıcı ve ırkçıdır

2011 yılında CHP İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başlayan ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportajı yeniden gündem oldu.

Yüksel Taşkın verdiği röportajda şu ifadeler yer alıyor:

"Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye’den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm’in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm’in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor."

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Taşkın'ın 'Kemalizm'e yönelik sözleri seçmenin ve partililerin tepkisini topladı.





'CHP HDP GİBİ YAPILARLA BİR ARAYA GETİRİLMELİ'

Yüksel Taşkın 2014 yılında da katılmış olduğu bir programda, CHP'nin tasfiye edilip, HDP gibi yapılarla bir araya gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.





OYNAT 00:42 CHP'nin yeni Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın 2014 yılında söylemiş: CHP, HDP gibi yapılarla bir araya getirilmeli Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katılmış olduğu bir programda, CHP'nin tasfiye edilip, HDP gibi yapılarla bir araya gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının tetikçisi Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı. BiP'te paylaş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının tetikçisi Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı.





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