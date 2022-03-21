Gündem CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkının geçmişteki sözleri gündemde Kemalizm dışlayıcı ve ırkçıdır
POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın geçmişteki sözleri gündemde: Kemalizm dışlayıcı ve ırkçıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği bir demeç ortaya çıktı. Kemalizm'i ırkçı ve faşist olarak tanımladığı ifadeleri

sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkının geçmişteki sözleri gündemde: Kemalizm dışlayıcı ve ırkçıdır
CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın

2011 yılında CHP İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başlayan ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportajı yeniden gündem oldu.

Yüksel Taşkın verdiği röportajda şu ifadeler yer alıyor:

"Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye’den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm’in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm’in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor."

Taşkın'ın 'Kemalizm'e yönelik sözleri seçmenin ve partililerin tepkisini topladı.


'CHP HDP GİBİ YAPILARLA BİR ARAYA GETİRİLMELİ'

Yüksel Taşkın 2014 yılında da katılmış olduğu bir programda, CHP'nin tasfiye edilip, HDP gibi yapılarla bir araya gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti.


CHP'nin yeni Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın 2014 yılında söylemiş: CHP, HDP gibi yapılarla bir araya getirilmeli
OYNAT 00:42
CHP'nin yeni Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın 2014 yılında söylemiş: CHP, HDP gibi yapılarla bir araya getirilmeli
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katılmış olduğu bir programda, CHP'nin tasfiye edilip, HDP gibi yapılarla bir araya gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı 'nun, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının tetikçisi Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı.
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının tetikçisi Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı.


CHP Genel Merkezi'nde FETÖ'ye teminat
GÜNDEM
CHP Genel Merkezi'nde FETÖ'ye teminat

KHK’lıları aklayacak ama hukukla değil
GÜNDEM
KHK’lıları aklayacak ama hukukla değil
Beyaz Sarayda istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.
Mal mülk değil anılar önemli

'Mal mülk değil anılar önemli'

​Aselsan'daki işlerini bırakıp dünya turuna çıktılar.
CHPli Özkanın Selahattin Demirtaş çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kaçınılmaz geleceğe insanlarımızı en güçlü şekilde hazırlamalıyız
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

'Amirallerin Montrö Bildirisi' davasında ilk duruşma tamamlandı
Gündem

'Amirallerin Montrö Bildirisi' davasında ilk duruşma tamamlandı

Kamuoyunda "Amirallerin Montrö Bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı.
Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Gündem

Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun
Gündem

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

İtalya'da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentler ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verildi. Programda Konya’nın '2023 Dünya Spor Başkenti' olacağı da açıklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.