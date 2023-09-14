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CHP Genel Başkanlığına aday olması beklenen Örsan Öymen'in kardeşi Onur Öymen: Kılıçdaroğlu Amerikan projesi

CHP içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in genel başkanlığa aday olması bekleniyor. Öymen'in adaylığının konuşulmaya başlanmasının ardından geçmişte yapılan bir açıklama gündeme geldi. Örsan Öymen'in kardeşi olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun Amerikan projesi olduğunu belirtmişti. Öymen, "2009'da hazırlanan raporda 'Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı partiler de ona destek olur' yazıyordu." demişti.

Elif Karahan Şimşek
14:29 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Onur Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun Amerikan projesi olduğunu söylediği görüntüler gündem oldu.

CHP'li Onur Öymen'in Kılıçdaroğlu'nun Amerikan projesi olduğunu söylediği görüntüler gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kaosun hakim olduğu CHP, kurultaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Parti içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı belirtildi.

Öymen'in adaylığının konuşulmaya başlanmasının ardından geçmişte yapılan bir açıklama gündeme geldi.

'Kılıçdaroğlu Amerikan projesi'

Örsan Öymen'in kardeşi olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 2018 yılında Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikan projesi olduğunu söylemişti.



'Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu gelir Avrupalı partiler de destek olur'

Katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatan Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını ifade etmişti.

Öymen raporda,
"Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur."
cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.


CHP'li Onur Öymen'in Baykal'a kurulan kaset kumpasını anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu: Raporda Kılıçdaroğlu yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu
CHP'li Onur Öymen'in Baykal'a kurulan kaset kumpasını anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu: Raporda Kılıçdaroğlu yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı. Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti. Öymen raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.


#Onur Öymen
#Örsan Öymen
#CHP
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