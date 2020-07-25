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Gündem Kılıçdaroğlu tek aday olduğu seçimi kazandı Tekrar CHP Genel Başkanı oldu
ANKARA

CHP Genel Başkanlığı'na yine Kılıçdaroğlu seçildi

Kılıçdaroğlu tek aday olduğu seçimi kazandı: Tekrar CHP Genel Başkanı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugün gerçekleşen 37. Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oyla yeniden genel başkan seçildi. Saat 18.15'te son bulan seçimin sonuçları Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi tarafından açıklandı. Buna göre Kılıçdaroğlu 1318 delegeden 1252'inin oyunu alarak tekrar genel başkan oldu.

Haber Merkezi DHA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te tamamlandı.

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  • Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı. Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı. CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.

Yedinci kez genel başkan oldu

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu.

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