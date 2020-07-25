CHP Genel Başkanlığı'na yine Kılıçdaroğlu seçildi Kılıçdaroğlu tek aday olduğu seçimi kazandı: Tekrar CHP Genel Başkanı oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugün gerçekleşen 37. Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 oyla yeniden genel başkan seçildi. Saat 18.15'te son bulan seçimin sonuçları Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi tarafından açıklandı. Buna göre Kılıçdaroğlu 1318 delegeden 1252'inin oyunu alarak tekrar genel başkan oldu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2020, 18:42 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020, 19:21 DHA