CHP gizli düşüncesini itiraf etti

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, son KHK'daki tek tip kıyafet uygulamasını hedef alırken yaptığı açıklama tepki çekti. "Siyaset cilveli iştir, yarın o kıyafetleri kimin giyeceği belli olmaz" diyen Tezcan, CHP'nin gizli düşüncesini açığa vurdu. Tezcan'ın tepki çeken açıklaması şöyle:

Guantanamo özentisi içerisindesiniz. Bunu Erdoğan söylüyor. Örnek verdiği yer Guantanamo. Dünyanın nefret ettiği bir şeyi bizim halkımıza layık gören bir kişiyle karşılaşıyoruz. Yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz. Bugün buradasın yarın ne olacağı belli olmaz.

Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

REKLAM

GÜNDEM CHP 15 Temmuz için de Avrupa'ya koştu

GÜNDEM Tek tip kıyafet zorunlu oldu