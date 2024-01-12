CHP Hatay’ı gözden çıkardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Depremden sonra Hatay ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” sözleriyle adaylık yolunu kapattığı Savaş’ı tekrar aday göstermesi, CHP içinde tepkiye neden oldu. Partililerin bunu halka izah edemeyeceklerini belirttiği öğrenildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Savaş’ın yeniden adaylığına gelen tepkiler üzerine “Adayımız Lütfü Savaş’tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay’da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir” açıklamasını yaptı. Parti içinde, Savaş’ın yaşadığı prestij kaybı telafi edilemeyeceği için Hatay’ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor.