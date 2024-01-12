|
Gündem

CHP Hatay’ı gözden çıkardı

Depremin vurduğu Hatay’da CHP mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday gösterdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:21 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Lütfü Savaş.
Lütfü Savaş.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Depremden sonra Hatay ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” sözleriyle adaylık yolunu kapattığı Savaş’ı tekrar aday göstermesi, CHP içinde tepkiye neden oldu. Partililerin bunu halka izah edemeyeceklerini belirttiği öğrenildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Savaş’ın yeniden adaylığına gelen tepkiler üzerine “Adayımız Lütfü Savaş’tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay’da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir” açıklamasını yaptı. Parti içinde, Savaş’ın yaşadığı prestij kaybı telafi edilemeyeceği için Hatay’ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor.

Kurultayda Özgür Özel’in konuşma yaptığı esnada kürsüye yürüyen grubu yönlendirdiği belirtilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da tekrar aday gösterilmesi, Özel’in geri adım attığı şeklinde yorumlandı. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Mersin’de ise Vahap Seçer’in ismi son ana kadar tartışmalıydı. Bu iki isim de tekrar aday gösterildi.






#Siyaset
#CHP
#Yerel Seçim
7 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Dipten fiyat veriyorlar aciliyeti yoksa sakın bunu yapmayın!