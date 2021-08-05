CHP 'Help Turkey' kampanyasını savundu: Soruşturma cadı avı

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir reklam ajansının sponsorluğunda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça yüzbinlerce mesaj atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte hesaplar üzerinden ve aynı merkezde yürütülen Türkiye karşıtı operasyona hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında teknik inceleme ve araştırmalar sonucu bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratılmaya ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin aşağılanmasına çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

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GÜNDEM 'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Orman yangınlarının başından bu yana söndürme çalışmalarını yalan ve algı operasyonlarıyla hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi'nden soruşturmaya tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında başlatılan soruşturmayı "cadı avı" olarak yorumladı.

#HelpTurkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında Vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır… https://t.co/uuEh13N8sr — Engin Özkoç (@enginozkoc) August 5, 2021

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