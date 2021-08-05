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POLİTİKA

CHP 'Help Turkey' kampanyasını savundu: Soruşturma cadı avı

Türkiye’nin yangınları söndürmekte ‘aciz kaldığı’ algısını yaymak için sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden başlatılan "Help Turkey" kampanyasıyla ilgili soruşturma başlatılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut" diyerek soruşturmayı 'Cadı Avı' olarak tanımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Help Turkey kampanyasını savundu: Soruşturma cadı avı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir reklam ajansının sponsorluğunda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça yüzbinlerce mesaj atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte hesaplar üzerinden ve aynı merkezde yürütülen Türkiye karşıtı operasyona hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında teknik inceleme ve araştırmalar sonucu bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratılmaya ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin aşağılanmasına çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Orman yangınlarının başından bu yana söndürme çalışmalarını yalan ve algı operasyonlarıyla hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi'nden soruşturmaya tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında başlatılan soruşturmayı "cadı avı" olarak yorumladı.

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