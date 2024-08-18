CHP ilme de düşman: Tek parti damarı kabardı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li belediyelerinin topluma hizmet veren vakıf ve derneklere yönelik baskı ve protokol iptalleri sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Fatih ilçesinde bulunan rektörlük binasını boşaltma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni örnek alan Bayrampaşa Belediyesi skandal bir karara imza attı. 2014 yılından bu yana binlerce öğrenciye okul ve İslami derslerin yanında sanat, yabancı dil, spor ve müzik kurslarını ücretsiz bir şekilde sunan kurum, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin aldığı kararla bulundukları binayı boşaltmak zorunda kaldı.





BAŞKAN RANDEVU BİLE VERMEDİ

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube Başkanı Mustafa Hoşoğlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla hayırlı olsun dileklerini sunmak ve belediyeyle yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla randevu talebinde bulunduklarını ancak bu talebin reddedildiğini anlattı. Hoşoğlu, binlerce öğrenciye hizmet veren kurumlarına Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tarafından 'öteki' muamelesi yapıldığını belirtti.





HİZMETTE DEVAMLILIK ESASTIR

Kamu hizmetlerinde devamlılığın esasına vurgu yapan Hoşoğlu, 1951 yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin kamu yararına hizmet statüsünün bulunduğunu söyleyerek, "Ama maalesef gelen yönetim bunu es geçerek, sorgusuz sualsiz, hiçbir şey söylemeden 15 Ağustos'ta tahliye etti bizi. En yakın zamanda yerimizi bulup, faaliyetlerimizi orada başlayacağız. Yaşananların tamamen ideolojik saiklerle olduğunun farkındayız. Biz Müslüman bir kesimi temsil ediyoruz. Tahliye kararının da bu nedenle alındığını düşünüyoruz" dedi.



