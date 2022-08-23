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ANKARA

CHP Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçti!

CHP'den cumhurbaşkanı adayında geri vites geldi. En üst şekilde adayımız "Kemal Kılıçdaroğlu" ismini dillendiren CHP, şimdi aday belirleme konusunda altılı masayı gösterdi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
CHP Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçti!
Altılı masa

CHP'den cumhurbaşkanı adayında geri vites geldi. En üst şekilde adayımız "Kemal Kılıçdaroğlu" ismini dillendiren CHP, şimdi aday belirleme konusunda altılı masayı gösterdi. CHP Sözcüsü Öztrak, cumhurbaşkanı adaylarının altı masada belirleneceğini söyledi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK sonrasında açıklamalarda bulundu.

ORTAK ADAY VURGUSU

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “Ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” ifadelerinin ve “Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili en çok Mansur Yavaş’ın isminin geçtiğini” söylemesinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Bir defa daha kuvvetli bir şekilde altı çizildiği gibi; milletimiz emin olsun, ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil
OYNAT 01:01
CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil
CHP'li bir seçmen, internet üzerinden yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdi: “Aday olma, sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile seni sevmiyor. Gitmiş bir de İslam Sempozyumunda Marx'tan alıntı yapıyor. 'Derdin ne, bu nasıl bir basiretsizlik?' Yırtacağım kendimi. Aday olma senlik işler değil'


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