​CHP kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sanayi Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi Kongre Salonu’ndaki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li kadrolar olarak 20 yıldır ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla millete hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştıklarını söyledi.
- CHP’nin başını çektiği muhalefetin provokasyonlarının arttığını kaydeden Erdoğan, “Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Ülkemin memuruna sesleniyorum, sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP’nin yalan terörüne maruz kalmasın. Yeni CHP dediklerinin millete 1940’ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP’nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösterir. Ben özellikle Eskişehir’in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir’in anaları inşallah 2023’ü CHP’ye zindan edecektir” dedi.