Gündem CHP kılınıza dokunamaz
ANKARA

CHP kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiği memur ve bürokratlara güvence verdi. Erdoğan, "Buradan milletimin memuruna sesleniyorum, sakın bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP kılınıza dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sanayi Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi Kongre Salonu’ndaki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’li kadrolar olarak 20 yıldır ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla millete hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun barışın kalkınmanın istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır
OYNAT 00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de huzurun barışın kalkınmanın istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır' ifadelerini kullandı.

  • CHP’nin başını çektiği muhalefetin provokasyonlarının arttığını kaydeden Erdoğan, “Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Ülkemin memuruna sesleniyorum, sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP’nin yalan terörüne maruz kalmasın. Yeni CHP dediklerinin millete 1940’ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP’nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösterir. Ben özellikle Eskişehir’in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir’in anaları inşallah 2023’ü CHP’ye zindan edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye girmeden önce kalabalık içindeki ve kongre salonundaki çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye girmeden önce kalabalık içindeki ve kongre salonundaki çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.

10 elçi istenmeyen adam ilan edilecek: Türkiye’yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler
GÜNDEM
10 elçi istenmeyen adam ilan edilecek: Türkiye’yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler
Liderin bileği bükülmüyor

Liderin bileği bükülmüyor

​Trabzonspor, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Koridorda kart gördü

Koridorda kart gördü

​Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı.
Bakan Soylu: Gözü alıyorsa Karayılan gelsin fare gibi saklanmasın onun da sırası geliyor

​23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

​GZT Giresunspor 3 puanı son dakikada kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi için talimatı verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.