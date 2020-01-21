CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP’nin mason Genel Sekreteri Kasım Gülek’in, Adnan Menderes döneminde bakanlıklarla ticareti bozulan Vehbi Koç için iş takipçiliği yaptığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı belgelere göre Vehbi Koç ile örtülü olarak ‘rüşvet’ pazarlığı yapan Gülek, istediğini alınca Koç ailesinin önündeki engelleri kaldırdı: “Milli Savunma’da görüşmelerimi tamamladım. Diğer bakanlıklarla mutabık kalındı. Şartnameler size uygun hale gelecek ya da bakanlıklar direkt alım yapabilecek…”

İşte o belge

BAKANLIKLAR BENZİN ALIMINI KESTİ

Kasım Gülek

Millî Birlik Komitesi Üyesi Albay Şükran Özkaya’nın arşiv belgelerine göre, Menderes döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına istediği gibi mal satamayan Vehbi Koç, bir yazı kaleme alarak durumu dönemin CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’e şikayet etti. Koç “Bakanlıklar benzin alımını kesti. Kamyon yedek parçaları ve birçok malzemenin kendilerinden tedarik edilmediğini” aktardı. Kasım Gülek ise ‘tüm bağlantılarını aradığını ancak netice alamadığını’ karşılığını verdi ve ekledi: İsmet İnönü’ye de meseleyi anlattım ‘Sabretsin. Orduda hareketlenme var. Menderes’in diktatörlüğüne son verecekler. Zamanı kolluyorlar’ dedi.

GÜNDEM Türkiye'ye muhalefet partisi

MEKTUPLARI ÖZEL ULAKLA GÖNDER

CHP’li Gülek ile Koç arasındaki “iş takipçiliği” yazışmaları bununla da sınırlı değil. Daha önceki temaslarında “Telefonlarımız dinlenebilir” diyerek Vehbi Koç’a “Mektupları özel ulakla gönderirseniz” telkininde bulunan Gülek, iş takibi ve karşılığında alacağı parayı da yazışmalarla istedi. 16 Nisan 1958 tarihinde kendi imzası ile Vehbi Koç’a bir yazı gönderen Kasım Gülek, yaptığı bir iş takibinin karşılığında örtülü olarak para pazarlığı yürütüyor. Gülek, yazıda şunları kaydetti:

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İNANIN BANA ÇOK AZ BİR MİKTARI KALDI

“Sayın Vehbi Koç,

Saygıdeğer dostum. Gönderdiğim arkadaşla konuyu halletmiş olmanıza çok sevindim. Biraz fazla oldu demişsiniz, inanın bana çok az bir miktarı kaldı. Bir sonraki bahsettiğimiz işte telafi etmeye çalışırız. Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve İçişlerindeki alımların komisyonlardan kararları geçti. Alımlara önümüzdeki ay başlayacaklar ona göre üretiminizi ayarlayınız. Vehbi Bey diğer bahsetmiş olduğunuz konu sizin teklifinizin biraz üzerinde olabilirse konuyu ancak çözmemiz söz konusu olabilecek, benimle olan kısmını sizinle sonra da halledebiliriz. Sizden haber bekliyorum. Saygılar selamlar”

Koç’a özel şartname

Gülek, ilk pazarlıktan 5 ay sonra, 24 Eylül 1958’de Vehbi Koç’a bir yazı daha gönderdi. Gülek, yazıda bakanlık ihalelerini Koç Grubu’nun alabilmesi için ‘adrese teslim’ şartname hazırlandığı müjdesini verdi. Gülek verdiği hizmetin karşılığında ‘Bekir’ adını verdiği kişiyi kendisine yollayacağını şöyle ifade etti: “Sayın Vehbi Koç... Milli Savunma Bakanlığı’nda görüşmelerimi tamamladım. Diğer bakanlıklarla mutabık kalındı. Şartnameler size uygun hale gelecek ya da bakanlıklar direkt alım yapabilecek. Hazırlıklarınızı ona göre ayarlayabilirseniz önümüzdeki ayın ortasında Bekir size gelecek, bilgi verebilirseniz sevinirim. Selamlar saygılar”

Tedarikli gidin

Tedarikli gidin mektubu

Gülek, Eylül ayında yazdığı gibi 1 ay sonra ‘Bekirciğim’ diye hitap ettiği şahsı yine mektupla Vehbi Koç’a yönlendirdi. Gülek mektubunda ‘tedarikli gidin’, ‘pazartesi arsanın tamamını üzerime alırsın’ gibi uyarılarda bulundu. Gülek ıslak imzalı mektubunda şunları yazdı: “Bekirciğim çarşamba günü konuştuğumuz gibi Vehbi bey sorunu halledecek. Çarşamba sen Vehbi Bey’in yanında ol yanında birkaç arkadaşınla git, tedarikli gidin. Pazartesi günü arsanın tamamını benim üzerime alırsın. Arsadan biraz daha indirim yapabilirsen çok daha iyi olacak, haberlerini bekliyorum. Vehbi Bey tamamını halledecek. Sağlıcakla kal”