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Gündem CHP KRTyi 1 buçuk milyon dolara aldı
ANKARA

CHP KRT'’yi 1 buçuk milyon dolara aldı

Kılıçdaroğlu’nun istifa eden avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in “CHP son 3 yılda medya ve anket şirketlerine 650 milyon lira harcadı” iddiası CHP medyasını yeniden tartışmaya açtı. KRT TV’nin CHP’li belediyelerden toplanan 1,5 milyon dolara (yaklaşık 12,5 milyon lira) satın alındığı öğrenildi. Kanalın esas sahibi ise Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Tuncay Özkan.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHP KRT’yi 1 buçuk milyon dolara aldı ​
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de 650 milyon liranın akıbeti belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, “Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kime, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak, siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir” diyerek istifa etmişti. Çiçek’in istifa metninde bahsettiği 650 milyon liranın nereye gittiği tartışması sürerken, yeni bir skandal ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti

12,3 MİLYONA ALINMIŞ

  • CHP yanlısı yayın yapan KRT, meğer CHP’li belediyelerden toplanan paralarla alınmış. Belediyelerden, CHP’ye yakın medya organlarının desteklenmesi için para toplandığı, KRT’nin de bu paralarla 1,5 milyon dolara (12,3 milyon TL) alındığı bildirildi. İmtiyaz sahibi olarak başka bir isim görünse de kanalın esas sahibinin CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Tuncay Özkan olduğu iddia ediliyor.

Tuncay Özkan
Tuncay Özkan

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MİLYONLUK SÖZLEŞMELER

Partili belediyeler ve genel merkezden, destek için CHP’ye yakın yayın organlarına para aktarıldığı belirtiliyor. Yıllık sözleşmeler yaparak medya organlarına yüklü paralar ödendiği öğrenildi. Bu meblağın CHP’li belediyeler ve genel merkeze reklam gideri olarak fatura edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda 2021 yılı için Halk TV ile 8 milyon, KRT ile 6 milyon, ANKA ile 6 milyon liralık sözleşme yapıldığı öne sürülüyor.

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