CHP küfre destek verdi

Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a Millet İttifakı’ndaki ortağı CHP’den destek geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şehit ağabeyine küfrü “provokasyon” olarak niteledi. Bununla yetinmeyen Öztrak, provokasyon olarak gördüğü olayla ilgili savcıların soruşturma açıp açmadığını sordu.

PROVOKASYONMUŞ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’nın ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın açıklaması yaptı. Öztrak, “Türkkan’ın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Milletvekilliğinden de istifa etmeli mi?” sorusuna, “Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık” diye cevap verdi. Öztrak, hakarete uğrayan şehit yakınının İzmir’de yaşadığını ve Akşener’in gezisi için özel olarak Bingöl’e gittiğini ileri sürdü.

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