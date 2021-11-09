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POLİTİKA

CHP küfre destek verdi

CHP Sözcüsü Öztrak, Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına küfretmesini savunarak olayda provokasyon olduğunu iddia etti. Öztrak hakarete uğrayan şehit yakınının İzmir’de yaşadığını ve Akşener’in gezisi için özel olarak Bingöl’e gittiğini ileri sürdü.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP küfre destek verdi
Faik Öztrak

Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a Millet İttifakı’ndaki ortağı CHP’den destek geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şehit ağabeyine küfrü “provokasyon” olarak niteledi. Bununla yetinmeyen Öztrak, provokasyon olarak gördüğü olayla ilgili savcıların soruşturma açıp açmadığını sordu.

PROVOKASYONMUŞ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’nın ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın açıklaması yaptı. Öztrak, “Türkkan’ın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Milletvekilliğinden de istifa etmeli mi?” sorusuna, “Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık” diye cevap verdi. Öztrak, hakarete uğrayan şehit yakınının İzmir’de yaşadığını ve Akşener’in gezisi için özel olarak Bingöl’e gittiğini ileri sürdü.

Yalan söyle manipüle et

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak'ın iddialarının doğru olmadığını belirten Hamza Dağ, "CHP Sözcüsü, Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiğini iddia etmiş. Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve maniple et. Türkkan'a kınama? Elbette yok" dedi.

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