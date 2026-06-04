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CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi davasına ret kararı

CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi davasına ret kararı

13:184/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın reddine karar verildi.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın reddine karar verildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılan davanın reddine karar verildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşma hakimi, İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların, davalarından feragat ettiğini bildirdi.

Daha sonra söz verilen avukat Sultan ise davanın reddini istedi.

Kararını açıklayan hakim, davadan feragat edilmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirten hakim, bu yönden de davanın reddine hükmetti.

Davanın geçmişi

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti.

Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu.

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.



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