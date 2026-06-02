Özkan Yalım'dan 'kurultay' ifadesi: Özgür Özel için 40 ilde 115 delegeden imza topladım

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kurultay öncesinde 40 il gezip 115 delegeden Özgür Özel'i desteklediklerine dair imza topladığını kaydeden Yalım, herhangi bir delegeye maddi menfaat vaat etmediğini savundu. Mesajlardaki 'mavi valiz' ifadesi sorulan Yalım, bu sözlerin kurultay sürecindeki masraflar için Özel'e verdiğini iddia ettiği 1 milyon liraya ilişkin olduğunu öne sürdü.
"40 ilde delegelerle görüştüm"
Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için çalışmalar yürüttüğünü, yaklaşık 40 ilde delegelerle görüştüğünü ve yüzlerce delegeyi telefonla arayarak destek istediğini anlattı. Yalım, özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde yoğunlaştığını belirtti.
Yalım ifadesinde, Kahramanmaraş delegesi olduğunu söylediği bir kişinin çocuklarının belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini öne sürdüğünü, kendisine gönderilen özgeçmişleri de dönemin CHP yöneticilerine ilettiğini söyledi.
Delegelerin çeşitli taleplerinin kurultay koordinasyon merkezine aktarıldığını belirten Yalım, bu taleplerin karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.
"Özgür Özel için delegelerden imza topladım"
Paranın Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini söyledi.
Özkan Yalım, herhangi bir delegeye maddi menfaat vaat etmediğini, delegelerin yakınlarının işe alınmasına aracılık etmediğini ve kurultay günü yaşandığı iddia edilen "delege pazarlığına" tanıklık etmediğini belirtti.
İfadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yalım, bildiği tüm hususları anlattığını savunarak takipsizlik kararı verilmesini talep etti.