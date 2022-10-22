CHP Lideri canlı yayında oy istedi: 'Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' denmesi lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, "'Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." diyerek oy istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal 58 yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek." ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA OY İSTEDİ
Canlı yayında oy isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım."