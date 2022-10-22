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POLİTİKA

CHP Lideri canlı yayında oy istedi: 'Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' denmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, "'Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." diyerek oy istedi.

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Haber Merkezi Diğer
CHP Lideri canlı yayında oy istedi: Bir de Kılıçdaroğlunu deneyelim denmesi lazım
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal 58 yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA OY İSTEDİ

Canlı yayında oy isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım."

CHP Lideri canlı yayında oy istedi: 'Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' denmesi lazım
OYNAT 00:47
CHP Lideri canlı yayında oy istedi: 'Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' denmesi lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını rsmen ilan etti. Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, ''Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım' diyerek oy istedi.

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