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CHP listesinden girme sinyali

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden Meclis’e girme sinyali verdi: “Ben Altılı Masa’nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Parti hesabı yapmamak gerekir. Topluca 360’ı geçmemiz lazım.”

04:00 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu, seçimde CHP listesinden Meclis’e girme sinyali verdi.

Ahmet Davutoğlu, seçimde CHP listesinden Meclis’e girme sinyali verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden Meclis’e girme sinyali verdi. serbestiyet.com’un haberine göre Arayüz Kampanyası’nın programına katılan Davutoğlu şu ifadeler kullandı: “Ben 6’lı Masa’nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi’nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, DEVA’nın, İYİ Parti’nin, Saadet’in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca 360’ı geçmemiz lazım. ”



#Seçim
#Altılı Masa
#CHP
#Gelecek Partisi
#Deva Partisi
#İYİ Parti
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