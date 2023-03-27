CHP listesinden girme sinyali

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden Meclis’e girme sinyali verdi. serbestiyet.com’un haberine göre Arayüz Kampanyası’nın programına katılan Davutoğlu şu ifadeler kullandı: “Ben 6’lı Masa’nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi’nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, DEVA’nın, İYİ Parti’nin, Saadet’in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca 360’ı geçmemiz lazım. ”