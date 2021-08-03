Gündem CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmenden yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yeni yalan
POLİTİKA

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yeni yalan

CHP'li vekiller yangın söndürme çalışmalarını yanlış bilgilerle hedef almayı sürdürüyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Hırvatistan'tan yardıma gelen uçakların THK'nın uçaklarıyla aynı olduğunu iddia etti. Ancak THK’da olan uçak artık uçamayan 1960 model CL-215. Hırvatistan'dan gelen uçak ise 1995 model CL-415.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmenden yangın söndürme uçaklarıyla ilgili yeni yalan
Alpay Antmen

Türkiye son bir haftadır yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken, muhalefet partileri de asılsız ithamlarla yangınla mücadele çalışmalarını ve hükümeti hedef alıyor.

KAMUOYUNU YANILTTI

Ortaya atılan son asılsız iddia da Hırvatistan'dan yardıma gelen uçaklarla ilgili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından "Hırvatistan'dan gelen yangın söndürme uçağı, 40'ıncı dakikada 5'inci kez su almaya gitti. Her seferinde 5 tona yakın su taşıyan ve alevlere boşaltan uçak, THK'nın çürümeye terk edilen uçakları 'Ateş Kuşları' ile aynı model" paylaşımında bulundu.

UÇAKLAR AYNI DEĞİL

CHP'li Antmen paylaştığı yanlış bilgiyle, THK uçakları üzerinden hükümeti hedef aldı. Ancak CHP'li vekilin paylaştığı bilgi yanlış. Hırvatistan'dan gelen uçak 1995 model CL-415 ve hizmet verebilir durumda. Türk Hava Kurumu'ndaki (THK) uçak ise artık uçamayan 1960 model CL-215. CHP'li vekiller, bu paylaşımla bir kez daha kamuoyunu yanıltmaya kalkıştı.

CL-415
CL-415

CL-215
CL-215

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