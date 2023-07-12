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CHP muhalefeti İmamoğlu’na kızgın

CHP’de parti içi muhalefet, İBB Başkanı İmamoğlu’nu net bir karar almamakla eleştiriyor. İmamoğlu’nun hem İstanbul’u elinde tutmak hem de genel başkan olmak istediğinin altını çizen muhalifler, İmamoğlu’nu, ‘garantici’ olmakla eleştiriliyor.

Uğur Duyan
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘garantici olmak’ ve ‘risk almadan hareket etmekle’ eleştiriliyor. Muhalif CHP’liler, İmamoğlu’nun hem İstanbul’u elinde tutmak hem de genel başkan olmak istediğinin altını çiziyor. Umudunu İmamoğlu’na bağlayan isimler, “Her an her şeye gebe bir süreçte net bir karar görmek hakkımız” tepkisini göstererek bilinmezlikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

ÖZCAN’I BOŞA DÜŞÜRDÜ

İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından da geç kalmakla eleştirilmişti. Özcan’ın başını çektiği muhalifler, partide değişimin İmamoğlu tarafından sağlanacağı kanısında. Ancak Özcan’a açıktan destek vermeyerek boşa düşmesine neden olan İmamoğlu’nun önceliğinin, Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’u elde tutmak olduğu da kulislere yansıyanlar arasında. CHP kaynakları, “Ekrem İmamoğlu için İstanbul çok önemli çünkü bu kentle adını geniş çevrelere duyurdu. Bu açıdan bakıldığında, hem İBB Başkanlığı koltuğunda hem de genel başkanlık koltuğunda oturmak isteyen bir görüntüsü var” ifadelerini kullandı.

ADAYLIKTAN VAZ MI GEÇTİ?

Ancak parti içinde de İmamoğlu’nun geç kaldığını düşünenler ise mahalle delegeleri seçimine işaret etti. Kaynaklar, “Böyle bir süreçte İmamoğlu’ndan daha keskin bir çıkış beklenirdi ama farklı bir yöntem izlemeyi seçmiş gibi. Bu nedenle de adaylıktan vaz mı geçti sorusu da gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan parti içinde İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’nı korumak adına genel başkanlık yarışını Mart 2024 sonrasına öteleyebileceğini dile getirenler de var.




#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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